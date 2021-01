Sanità: D'Alessandro nuovo direttore sanitario Irv

Il neurologo Giuseppe D'Alessandro è il nuovo direttore sanitario dell'Istituto radiologico valdostano (Irv), struttura sanitaria privata presente ad Aosta e a Pont-Saint-Martin. D'Alessandro è stato direttore del reparto di Neurologia dell'Ospedale Parini di Aosta e in precedenza direttore dei distretti socio-sanitari di Chatillon e Donnas.

"L'Irv rappresenta - spiega d'Alessandro - una risorsa importante sia per la Valle d'Aosta che per i territori del Canavese e possiamo definire l'Istituto quale vero e proprio servizio pubblico capace di assolvere ai bisogni sanitari e di cura dei valdostani, in stretto rapporto anche con l'Usl, con la quale sono operativi servizi convenzionati".