ConfCommercio, ora si permetta apertura bar e ristoranti

"La Giunta regionale tenga nella massima attenzione la situazione di bar e ristoranti che sono al limite sopravvivenza. Venga fatta chiarezza sui termini di applicazione della nuova legge regionale, permettendo da domani l'apertura dei pubblici esercizi". E' l'appello lanciato da Graziano Dominidiato, presidente di ConfCommercio, che chiede "a gran voce che venga capita l'esigenza di centinaia di micro aziende e famiglie la cui unica fonte di reddito è l'attività esercitata".

"E' fondamentale che il Governo Regionale ed il Presidente Erik Lavevaz, in tempi immediati, definiscano - prosegue Dominidiato - come intendono procedere per garantire il giusto equilibrio fra aspetti sanitari ed economici. Oltre alla tutela sanitaria vi è anche l'esigenza improcrastinabile di centinaia di micro aziende e famiglie di tornare a lavorare e la cui unica fonte di reddito è l'attività esercitata. E' diventato ormai vitale poter riaprire al più presto. E' necessario che il Presidente della Giunta emetta in tempi rapidissimi l'ordinanza che chiarisca tempi e modi di ripresa delle attività, onde evitare confusione e fraintendimenti e possibili azioni sanzionatorie da parte delle forze dell'ordine".