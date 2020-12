Covid: ancora 4 decessi in Valle d'Aosta, ma contagio frena

Si riducono ancora i contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta, dove purtroppo però si continua a morire a causa del virus: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, i casi di nuovi positivi sono solo 18, su un totale di 88 persone sottoposte a tampone, mentre i guariti sono 88. Il numero complessivo di contagiati scende a 870.

Migliora sensibilmente anche la situazione ospedaliera. I ricoverati positivi Covid sono in tutto 96. Nell'ospedale Parini sono solo 44, nella clinica Isav di Saint-Pierre 97 e 5 nell'ospedale da campo. In terapia intesiva si trovano 9 pazienti.