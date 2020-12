Covid: Vda, lunedì via a domande bonus per nuove imprese

Dalle ore 9 di lunedì 7 dicembre 2020 sarà possibile presentare la domanda per il 'Bonus imprese e liberi professionisti per la ripresa delle attività' da 3.000 euro (incrementabile del 10% in alcuni casi) da parte delle imprese e dei liberi professionisti valdostani che hanno avviato l'attività tra il 10 marzo 2020 e il 3 novembre 2020 e che risultano attivi al momento di presentazione della richiesta. Lo rende noto l'assessorato allo Sviluppo economico, formazione e lavoro all'esito della riunione della giunta regionale di stamane, in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 10/2020 del 3 dicembre a favore dei "nuovi operatori economici".

La domanda va presentata mediante le identità digitali Spid o Cns attraverso la piattaforma disponibile sul sito della Regione Valle d'Aosta (https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid19- per-operatori-economici) entro le 23.59 del 13 dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio (2 milioni di euro per quest'anno, secondo la legge regionale 10/2020), sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente. Pertanto, fa sapere l'assessorato, "si raccomanda di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti e al rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso al bonus. La riscontrata non veridicità delle dichiarazioni rese in esito ai controlli comporta, oltre alla restituzione del bonus, anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni". Inoltre "non potrà beneficiare di tale misura chi ha già beneficiato del bonus/contributo di cui agli articoli 50, 51, 57, comma 1 e 59, della legge regionale n. 8/2020".