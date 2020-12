Università: Univda, crescono nuovi immatricolati

Sono aumentati i nuovi iscritti alla Università della Valle d'Aosta: nell'anno accademico 2020-2021 gli immatricolati al primo anno sono 347 - per un totale di circa 1.000 iscritti - contro i 328 del 2019-2020 e i 324 del 2018-2019. In fase di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di laurea si è registrato inoltre un aumento di richieste del 14%.

"Nonostante la pandemia avesse in un primo tempo fatto temere, anche a livello nazionale, una flessione delle iscrizioni, abbiamo avuto un buon risultato che ci soddisfa e ci ripaga del servizio svolto per l'orientamento in entrata oltre che dello sforzo organizzativo e tecnologico affrontato in quest'ultimo anno", commenta la rettrice, Mariagrazia Monaci.

Alcuni corsi di laurea hanno registrato un incremento maggiore rispetto agli altri: il corso triennale di Scienze politiche e delle relazioni internazionali ha visto un aumento del 54% e la laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa del 27%.