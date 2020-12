Cinema: dieci finalisti per concorso Ragaciak!

Sono dieci i finalisti dell'edizione 2020 del videocontest 'Ragaciak…per ricominciare!', promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili e cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche giovanili. Su 16 partecipanti la Commissione di valutazione - presieduta dal regista e presidente dell'Associazione professionisti audiovisivi Alessandro Stevanon e composta dalla dirigente regionale Stefania Magro e dal regista e collaboratore del Cervino Cinemountain Gian Luca Rossi - ha fatto la selezione.

"Dal videocontest - commenta l'assessore Luciano Caveri - sono nati interessanti spaccati di quotidianità del mondo giovanile ai tempi del Covid. Ancora una volta l'universo dei ragazzi si è messo in gioco, offrendo la propria prospettiva del fenomeno emergenziale. Il videocontest ha previsto la realizzazione di videoclip o videomessaggi contro sull'emergenza sanitaria con l'obiettivo di consentire ai giovani partecipanti di esprimere il loro pensiero, i loro stati d'animo e come hanno saputo affrontare e reagire al Covid19 promuovendo, al tempo stesso, la cultura della legalità, il rispetto delle regole e lo spirito di responsabilità sociale".

Sono stati selezionati i videoclip di Matteo Bregoli, Alessandro Zonin, Alessandro Bionaz, Antonio Leon Sframeli, Manuel Cerise, Stefano Franceschi, Davide Renda, Liffredo Luca e dei due gruppi uno composto da Filippo Ferrucci e Stefano Coletta, l'altro da Giulia Ifrim, Anna Perucci, Andrea Lissandrin e Andrea Fontolan.

Il link per visionare il reportage e per scoprire i migliori dieci videoclip o videomessaggi è: https://youtu.be/8O9KHSiBgBI.