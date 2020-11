Enti locali: Marzi al Cpel, garantiti 91 mln all'anno

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - "Il dato assolutamente positivo della legge di stabilità per quanto riguarda la parte di finanza locale è che viene garantito, per questa annualità sia per le prossime due, la cifra di 91 milioni 524 mila 844 euro a favore degli enti locali. Lo stesso vale per quanto riguarda i trasferimenti a favore degli enti locali". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi, intervenendo durante l'assemblea del Cpel. "E questo è un dato che - ha aggiunto - giustamente potrebbe essere dato scontato ma tutti noi sappiamo che dovremo impegnarci per fare in modo che questa diventi la base da cui partire per fare ogni tipo di valutazione futura. Per quanto riguarda gli altri tipi di spesa, ci siamo mantenuti nei discrimini di riferimento senza fare in modo che ci sia indirizzo". (ANSA).