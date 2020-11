Violenza donne, banchetti informativi polizia in ipermercati

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, la polizia di Stato sarà presente in Valle d'Aosta con l'iniziativa 'Questo non è amore'. In mattinata sarà allestito un banchetto informativo all'interno dell'ipermercato Gros Cidac, ad Aosta, mentre al pomeriggio toccherà al Carrefour di Pollein.

L'obiettivo, fa sapere la questura di Aosta, è quello di "favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime e alle donne anche solo potenzialmente interessate dal fenomeno informazioni e assistenza che poi potrà essere sviluppata in tempi e sedi opportune". (ANSA).