Covid: Uv, conseguenze molto gravi da stop sci

"Lo stop della attività sportive in montagna avrà sicuramente delle conseguenze molto gravi sui territori di montagna e sulla loro economia". Lo afferma in una nota il Comité fédéral dell'Union Valdotaine. "Migliaia di imprese e di famiglie - spiega - precipiteranno in una crisi profonda, accelerando lo spopolamento delle terre alte che non riusciranno a superare questo momento difficile".

Secondo l'Uv "misure irragionevoli per le nostre regioni di montagna sarebbero ancora più penalizzanti rispetto alle stazioni straniere. In particolare, le prestigiose stazioni svizzere vicine sembrano svolgere le loro attività regolarmente con l'adizione di protocolli sanitari specifici". "Se si dovesse verificare questa situazione - conclude l'organismo dell'Uv - la tesi secondo cui la montagna interessa poso allo Stato Italiano sarebbe confermata".