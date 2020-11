Dodici decessi nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. I nuovi casi positivi sono 91. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi (in base ai dati Usl). Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 271 (125 nella 'seconda ondata'). I guariti sono 137, gli attuali contagiati sono 2.035. Le persone sottoposte a tampone sono state 351. Infine i ricoverati sono 156 di cui 12 in terapia intensiva.