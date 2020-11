Covid: Valle d'Aosta prima in Italia per tamponi

La Valle d'Aosta al primo posto per numero di tamponi rispetto alla popolazione nella settimana dall'11 al 17 novembre. E' quanto emerge dall'analisi sulla refertazione dei test molecolari. In questo periodo, in dettaglio, sono stati effettuati 4.037 tamponi, pari al 3,21% della popolazione.

Per quanto riguarda l'analisi del rapporto tamponi/popolazione, dall'inizio dell'emergenza Covid a oggi, la Valle d'Aosta è al settimo posto con una percentuale del 40,91% della popolazione sottoposta a tampone, per un totale di 51.410 test eseguiti.

"E' soltanto attraverso un attento e rapido controllo della popolazione - commenta l'Assessore alla Sanità, Roberto Barmasse - che possiamo pensare di superare, in maniera efficiente ed efficace, l'emergenza sanitaria. Il controllo nasce in primo luogo dall'esecuzione dei tamponi. Nelle ultime settimane lo screening è decisamente migliorato. A questo si aggiunge il fatto che il Laboratorio analisi del Parini può rispondere ora ad un elevato numero di tamponi, circa 600 al giorno, grazie all'acquisizione di una nuova strumentazione automatica".

"Crediamo che migliorando l'organizzazione emergenziale sul territorio - ha aggiunto - potremo garantire una buona assistenza a tutta la comunità valdostana. Stiamo quindi lavorando affinché i pazienti vengano seguiti maggiormente al proprio domicilio o in strutture alternative all'Ospedale regionale che al più presto deve ritornare ad essere punto di ricovero per tutte le altre patologie".