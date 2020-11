Covid: addetti ufficio turismo Vda in prestito a Infotamponi

A partire da lunedì scorso sette dipendenti dell'Office Régional du Tourisme hanno preso volontariamente servizio alla Centrale Info Tamponi Covid-19 dell'Usl della Valle d'Aosta nell'ambito di una convenzione di collaborazione tra i due enti per fronteggiare la straordinaria mole di richieste relative all'emergenza sanitaria.

Attivo dal 6 novembre e in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 22, il servizio InfoTamponi Covid-19 (0165.546222), è stato inondato di telefonate e mail, che l'Azienda Usl, con il solo proprio personale, non riesce ad evadere.

"In una situazione di emergenza come quella in atto occorre saper trovare formule di mutuo aiuto tra Enti, con interventi flessibili e veloci, nell'interesse del cittadino e del suo diritto ad essere preso in carico e informato", spiegano gli assessori Jean-Pierre Guichardaz (Turismo) e Roberto Barmasse (Sanità).