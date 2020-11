Sospesi a 100 metri di altezza per manutenzione funivia M.Bianco

Sospesi a 100 metri di altezza, tra terra e cielo, per eseguire la manutenzione della Skyway Monte Bianco, il moderno impianto sul versante italiano del massiccio che conduce fino ai 3.462 metri di Punta Hellbronner. I lavori - documentati in una serie di immagini spettacolari - sono in corso in questi giorni per garantire un accurato mantenimento della struttura, prima dell'inizio dell'inverno e l'arrivo della neve.

"Ogni grande opera - si legge in una nota - è fatta di fatica e lavoro, muscoli e sudore. Per mantenere in funzione un impianto funiviario come Skyway Monte Bianco, c'è bisogno di un lavoro di squadra. Per condurre i nostri ospiti sul punto più alto d'Italia, ci vogliono lavori epici e un personale straordinario.

I pali alti 100 metri, i cavi sospesi tra terra e cielo, la cabina rotante, richiedono manutenzione e lavori costanti per permettere il viaggio in sicurezza a tutti i nostri Skynauti".