Turismo: Touring club assegna bandiera arancione a Introd

Il Touring club italiano ha assegnato la Bandiera Arancione, prestigioso riconoscimento per i piccoli borghi italiani eccellenti, al comune di Introd che diventa così la terza località certificata in Valle d'Aosta (in tutta Italia sono 252). E' quanto riportato in una nota nella quale si precisa che "Introd ha ricevuto la Bandiera Arancione per il pregevole contesto paesaggistico e per la varietà e fruibilità degli attrattori, ben indicati e descritti grazie all'apposita segnaletica; buona è la comunicazione dei servizi turistici e di svago a disposizione per il visitatore, che può anche godere della possibilità di passeggiare in contesti tipici, sia nel capoluogo sia nelle frazioni".

La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico-ambientale con il quale il Touring Club Italiano, associazione privata non profit, "certifica i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra italiano, dove la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un'esperienza di viaggio autentica: sono piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni".