Covid, al via trasferimenti pazienti meno gravi dal Parini

E' previsto giovedì 12 novembre l'inizio dei trasferimenti di una parte dei pazienti Covid positivi a bassa intensità di cura dall'ospedale Parini verso altre strutture individuate dalla Regione. L'obiettivo è di alleggerire la pressione sul nosocomio. Da giovedì sarà la casa di riposo J.B. Festaz, dove è stato allestito uno spazio dedicato, ad ospitare i primi pazienti provenienti dall'ospedale (sono previsti 12 posti letto). Quindi tra sabato e l'inizio della prossima settimana toccherà alla clinica Isav di Saint-Pierre, che ha raggiunto con la Regione un accordo per mettere a disposizione tutti i suoi 70 posti letto per pazienti contagiati (al momento solo metà della struttura è dedicati ai positivi). Infine, nella prima metà della prossima settimana, toccherà alla microcomunità di Variney, dove dal Parini inizieranno ad arrivare una decina di pazienti. "Se la chiusura totale farà sortire i suoi effetti potremo vedere i benefici tra 10-15 giorni. In questo modo la speranza è di poter chiudere il reparto Covid 6", auspica il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale Parini.