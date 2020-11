Covid: Lavevaz, serve chiarezza su calcolo Cts

"Le Regioni hanno chiesto di avere i fogli di calcolo utilizzati dal Cts, io l'ho ribadito anche ieri: è importante avere chiarezza sul perché siamo nella zona rossa, anche come elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio regionale.

"I numeri sono belli perché non si prestano a interpretazioni", ha aggiunto.