Morto Osvaldo Naudin, cordoglio Consiglio Valle

(ANSA) - AOSTA, 31 OTT - Esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Osvaldo Naudin, già sindaco di Introd, il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, a nome dell'assemblea, dell'ufficio di presidenza e a nome suo personale.

"Osvaldo Naudin - dichiara Bertin - è stato un riferimento molto importante per la comunità di Introd: era una persona leale e corretta, sempre pronta a mettersi a servizio del suo comune e della sua gente. Ricordiamo il suo impegno nell'organizzare nei minimi particolari i soggiorni estivi di Papa Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI, i pontefici che hanno onorato l'intera Valle d'Aosta con la loro presenza.

Esprimiamo le nostre sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia e a tutti gli abitanti di Introd in questo triste giorno". (ANSA).