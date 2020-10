Covid: Aosta, estrema destra e partite Iva in piazza

Al grido di "lavoro, lavoro, lavoro!" circa 150 persone hanno partecipato in piazza Chanoux ad Aosta a una manifestazione organizzata contro le restrizioni anti-Covid-19 dell'ultimo Dpcm. Partite Iva ed esponenti di destra si sono alternati al megafono. Tra di loro anche il commercialista Paolo Laurencet, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e Lorenzo Aiello, ex referente valdostano di Casapound e candidato alle ultime comunali del capoluogo regionale per Fdi.

"Se ci chiudono legalizziamo il lavoro nero", ha avvertito una referente delle parrucchiere. "Abbiamo rispettato tutti i protocolli, sanificato i locali, e poi ci fanno abbassare le saracinesche alle 18", ha attaccato un ristoratore. La manifestazione, durante la quali sono stati anche accesi fumogeni tricolori, si è conclusa con alcuni insulti gridati nei confronti del premier Conte.