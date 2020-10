Covid: in ospizio Festaz 11 ospiti positivi

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - Sono 11 gli anziani dell'Ospizio Festaz di Aosta risultati positivi dopo la campagna di test effettuata dalla struttura che ha coinvolto 250 persone, tra ospiti e personale. Due sono ricoverati all'ospedale Parini.

Inoltre, secondo quanto riferisce la direzione dell'istituto, sono positive 7 persone tra operatori sanitari e impiegati, 5 delle quali individuate precocemente tramite i test rapidi antigenici, tutti in quarantena presso rispettivi domicili. All'interno della struttura è stato riorganizzato un reparto Covid e "permangono tutte le precauzioni e procedure in atto per gli ospiti che stanno affrontando il decorso del virus". (ANSA).