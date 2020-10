5G: nasce comitato Alleanza Stop5G Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - "Dalla volontà di cittadine e cittadini operanti in vari settori pubblici e privati" nasce ad Aosta il Comitato Alleanza Stop5G VdA. L'obiettivo del comitato regionale, in linea con l'operato dell'Alleanza italiana ed europea Stop5G, è di "adoperarsi affinché venga rispettato il Principio di precauzione" riguardo alla tecnologia del 5G e sostenere la richiesta della "moratoria nazionale ed europea con un'urgente sospensione di tale sperimentazione, in difesa della salute pubblica ed ambientale". (ANSA).