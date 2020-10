Volontariato: Claudio Latino confermato presidente Csv

(ANSA) - AOSTA, 28 OTT - Claudio Latino è stato confermato presidente del CSV Valle d'Aosta per il triennio 2020-2024 dal Consiglio direttivo, eletto nell'ultima assemblea. Vice Presidente è stato confermato Emanuele Colliard, che avrà anche la delega al Territorio. Gli altri consiglieri sono Pier Paolo Civelli, Elettra Crocetti, Ana Maria Eliggi, Gerald Matos Medina e Antonio Scandariato. Nel Comitato dei Garanti sono stati nominati Alessandro Gal, Stefano Joly, Maria Grazia Vacchina e Andrea Borney (supplente), mentre Revisori dei conti saranno Marco Saivetto, presidente dell'Organo di controllo, Alessandro Chamois e Andrea Cuaz con Davide Pison e Marzia Rocchia come supplenti. "Il nostro modello è un volontariato che non vuole essere testimone passivo di una realtà che lo circonda - ha dichiarato Claudio Latino - ma autentico protagonista di una nuova politica di solidarietà che, partendo dalla valorizzazione del Volontariato territoriale, sia capace a dare risposte ai bisogni emergenti sul territorio". (ANSA).