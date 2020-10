Covid: J.B. Festaz, positivi 9 anziani e 5 operatori

(ANSA) - AOSTA, 27 OTT - Nove assistiti e cinque operatori della casa di riposo J.B. Festaz di Aosta sono risultati positivi al coronavirus. "La situazione è sotto controllo", spiega Ernesto Demarie, presidente del cda della struttura che conta 100 utenti. Gli anziani "non hanno sintomi particolarmente pesanti. Abbiamo allestito il reparto al secondo piano" dedicato ai casi di Covid-19, "cerchiamo di nuovo di rimetterci in sicurezza, come avevamo fatto già nel periodo dal mese di marzo".

In questo senso, aggiunge Demarie, "ci siamo dotati di tamponi rapidi, abbiamo fatto l'acquisto già mesi scorsi" per "avere i risultati istantanei e non affossare di nuovo le procedure ospedaliere".

Inoltre la casa di riposo si è resa disponibile a collaborare con la microcomunità di Fénis, in difficoltà a causa della positività di oltre metà dei proprio operatori: "noi siamo a disposizione, abbiamo la nostra cucina interna, se possiamo dare un aiuto a delle strutture un po' più difficoltà, ben volentieri". (ANSA).