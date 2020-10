Scuola: Caveri, lavoro eroico dirigenti per tenere aperto

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT -ringraziati per il lavoro eroico che stanno svolgendo per tenere la scuola aperta e noi siamo per tenere le scuole aperte, però con tutte le misure e la cautele necessarie". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Luciano Caveri, durante la conferenza stampa di Giunta.

"Cercheremo di creare un quadro più chiaro rispetto al passato, - ha aggiunto Caveri - venerdì mi confronterò con i dirigenti scolastici che sono i dominus a cui va fatto un grandissimo riconoscimento".