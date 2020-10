Scuola: Vda; mascherina anche al banco con Rt sopra 1,5

Gli alunni delle scuole medie e superiori della Valle d'Aosta dovranno indossare la mascherina anche "in posizione statica", cioè quando sono seduti al banco, se l'indice di contagio Rt regionale supera 1,5. E' questa una delle indicazioni, con decorrenza da lunedì prossimo, che saranno trasmesse a tutti i dirigenti scolastici emersa oggi oggi, ad Aosta, in una vertice cui hanno partecipato il presidente della Regione, Renzo Testolin, la sovrintende agli studi, Marina Fey, il direttore della protezione civile regionale, Pio Porretta e le autorità sanitarie regionali. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della Sanità, relativo al periodo fra il 5 e l'11 ottobre, emerge che la regione alpina ha l'indice di contagio di 1,53, il più alto in Italia.