Giornate Fai: visite guidate al Castello Quart

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Il Castello di Quart, suggestivo maniero in fase ristrutturazione, sarà visitabile sabato 17 e domenica 18 ottobre, in occasione delle Giornate Fai d'autunno.

A guidare le visite saranno i volontari del Gruppo Fai Giovani di Aosta, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni e le attività culturali della Valle d'Aosta. Sarà questa l'ultima occasione prima dell'inizio dei lavori di restauro del secondo lotto.

L'edificio è stato realizzato in diversi fasi costruttive dall'Undicesimo al Diciottesimo secolo. Fu edificato dalla nobile famiglia valdostana de Porta Sancti Ursi; passò sotto il controllo diretto dei Savoia nel 1377, alla morte senza eredi maschi di Enrico di Quart. Assegnato a partire dal 1550 a famiglie nobili gravitanti nell'orbita della corte sabauda, dal 1800 divenne proprietà comunale e nel 1951 fu acquistato dalla Regione 1951. (ANSA).