Covid: in Valle d'Aosta verso obbligo mascherine

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha intenzione di prevedere l'obbligo di mascherina all'esterno nel caso in cui non sia previsto dal prossimo Dpcm. Lo ha anticipato lo stesso Testolin al termine di un vertice sulla situazione Covid, organizzato oggi ad Aosta.

"Aspettiamo ancora un giorno per vedere se nel Dpcm c'è questa indicazione e, se non c'è, l'idea è di prendere dei provvedimenti in quel senso, attraverso una ordinanza regionale", ha spiegato.