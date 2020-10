Maltempo: Regione Vda, cordoglio per vigile fuoco morto

"A nome del governo regionale e di tutta la Regione", il presidente della Valle d'Aosta, Renzo Testolin, esprime "profondo cordoglio per la morte del vice capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Arnad, Rinaldo Challancin". Una pianta lo ha travolto mentre stava ripulendo un tratto di strada statale 26 da un albero caduto a causa del maltempo.

Testolin "evidenzia di aver appreso con grande dolore della terribile tragedia di questa mattina, che è costata la vita a Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario che, insieme ai numerosi operatori del soccorso, stava intervenendo per far fronte all'emergenza in corso. Il presidente della Regione, a nome del governo regionale e di tutta la Regione, esprime le condoglianze e la vicinanza alla moglie e alle figlie, oltre che ai colleghi del distaccamento di Arnad".