Regione: da martedì al via consultazioni autonomisti

Entreranno nel vivo la prossima settimana gli incontri politici per l'individuazione di una nuova maggioranza e la formazione di un governo regionale. Le forze autonomiste Union valdotaine, Alliance valdotaine-Stella Alpina e Vallée d'Aoste Unie, che esprimono 14 consiglieri, hanno deciso ieri di avviare le consultazioni con gli altri gruppi presenti in Consiglio Valle. La prima riunione è in programma martedì prossimo con il Progetto civico progressista, giovedì è invece stato chiesto un incontro alla Lega Vallée d'Aoste e successivamente si terrà quello con Pour l'autonomie.