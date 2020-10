Ambiente: al via corso formazione per monitoraggio lupo

Prenderà il via la prossima settimana il primo corso di formazione sul monitoraggio del lupo, avviato nell'ambito del progetto Life Wolfalps Eu 2019-2023 di cui la Regione Valle d'Aosta è partner insieme ad altri 18 soggetti (due sloveni, due austriaci, due francesi e 13 italiani). E' prevista la partecipazione di 30 operatori volontari provenienti dalle associazioni delle guide naturalistiche, delle associazioni ambientaliste e del mondo venatorio (vista la grande richiesta sarà replicato nei prossimi mesi).

Il progetto Life Wolfalps è finanziato e promosso dalla Commissione Europea per "migliorare la convivenza uomo-lupo a livello pan-alpino: l'ambito di intervento si estende alle intere Alpi italiane, francesi, austriache e slovene e ai due corridoi ecologici, il corridoio appenninico e quello dinarico, che permettono la connessione delle popolazioni". E' stato avviato sulla base di un programma condiviso fra tutti i partner con l'obiettivo di prevenire e ridurre le predazioni sugli animali domestici, di definire linee guida di gestione del predatore a livello alpino e di mettere in campo le migliori pratiche per rendere compatibile la presenza del lupo con le attività economiche presenti sul territorio.