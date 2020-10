Comunali Aosta, per Nuti arriva sostegno di Giuseppe Sala

(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - "Sono Beppe Sala e per il ballottaggio ad Aosta sostengo con convinzione Gianni Nuti".

Così, in un video pubblicato su Facebook, il sindaco di Milano invia il proprio appoggio al candidato a sindaco della coalizione Aosta 2020 formata da autonomisti e progressisti.

"Gianni lo sostengo - prosegue Sala - perché so di che spirito è animato, conosco il suo impegno, ho letto il suo programma e a mio parere potrà essere un grande sindaco per Aosta". (ANSA).