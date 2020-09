Influenza: Gimbe, in Valle copertura vaccino 51,5%

La Valle d'Aosta, con le scorte disponibili di vaccino antinfluenzale, raggiunge la copertura del 51,5 per cento della popolazione target, inferiore all'obiettivo minimo del 75 per cento. Lo rivela l'analisi indipendente della Fondazione Gimbe sulle scorte regionali di vaccino antinfluenzale a disposizione delle Regioni.

Le dosi aggiudicate alla Valle d'Aosta sono 23 mila, a fronte di una popolazione target di 44.668, di cui 6.495 bambini con meno di sei anni, 8.209 tra i 60 e i 64 anni e 29.964 con più di 65 anni. La percentuale di copertura prevista in Valle d'Aosta - secondo la rilevazione della Fondazione Gimbe - è una delle più basse d'Italia dopo la Basilica (29%), la Provincia autonoma di Bolzano (38,3%)e Abruzzo (49%).