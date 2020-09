Covid, nuovi positivi in Valle d'Aosta erano già in quarantena

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Erano già in isolamento domiciliare dieci degli 11 nuovi positivi al coronavirus emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Secondo quanto appreso dall'ANSA si tratta di persone che erano monitorate da giorni in quanto "contatti stretti", come familiari o amici, di soggetti già risultati positivi. Il fatto che siano stati subito posti in quarantena, dopo essere stati "tracciati" dalle strutture dell'azienda Usl, riduce quindi la possibilità che abbiano contagiato a loro volte altre persone. (ANSA).