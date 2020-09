Cinema: ad Aosta ritorna il Banff Mountain Film Festival

Il Banff mountain film festival - rassegna cinematografica dedicata ai migliori medio e cortometraggi internazionali dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor - torna ad Aosta. L'appuntamento è il 6 ottobre al Cinema Teatro Giacosa dalle 20.30. Ospite della serata sarà Anna Torretta, guida alpina e pluricampionessa di arrampicata su ghiaccio.

Nell'occasione saranno presentate al pubblico dieci pellicole selezionate tra i film finalisti alla manifestazione canadese: dal viaggio in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell'Himalaya (The Ladakh Project) al biker scozzese superstar Danny MacAskill nella veste di baby sitter (Danny Daycare), dalla spedizione in una delle regioni più remote dell'Antartide con lo snow kite per scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition) fino alla prima discesa con gli sci del Lhotse Couloir (Lhotse 8516 m).