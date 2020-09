Comunali: Sgarbi, formidabile risultato ad Aosta

"Un risultato formidabile che consente al nostro candidato sindaco, Giovanni Girardini, di andare al ballottaggio; siamo davanti alla Lega". Così il deputato Vittorio Sgarbi commenta i risultati dlele elezioni comunali di Aosta dove il candidato sindaco di Aosta, Giovanni Girardini, è al ballottaggio con Gianni Nuti (progressisti e autonomisti).

"Rispetto alle altre forze politiche - aggiunge - siamo partiti in ritardo con la campagna elettorale, per questo il risultato delle regionali è certamente al di sotto delle nostre possibilità. Comunque è un importante banco di prova, e la conferma della bontà del progetto di Rinascimento che si prepara adesso a correre da solo. Dalla prossima settimana rimetteremo in moto i circoli di Rinascimento in tutta Italia per prepararci alle Politiche".