Fotografia: le Alpi che cambiano in un reportage collettivo

Dieci sedi espositive per un unico racconto fotografico 'Attraverso le Alpi'. Con l'obiettivo di "leggere, isolare, comporre e ricomporre in fotogrammi d'autore la quotidianità dei paesaggi delle 'terre alte', per trarne moniti e nuove prospettive" il collettivo Urban Reports, su impulso Associazione Architetti Arco Alpino (Aaa), ha selezionato 274 scatti che saranno in mostra da venerdì prossimo 18 settembre. Riguardano 10 province e 12 differenti valli, dall'estremo confine occidentale francese a quello orientale sloveno dell'arco alpino, passando per la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Si è voluto "rintracciare i segni, le tracce e i caratteri che servono a raccontare la storia del vasto paesaggio culturale alpino fatto di architetture, linguaggi e usi", spiegano i promotori.

'Attraverso le Alpi' è il secondo progetto dell'Associazione Aaa, che nel 2016-17 lanciò il contest Rassegna di Architettura Arco Alpino, cui presero parte ben 246 progetti realizzati, per dare, attraverso l'architettura, una lettura e un'interpretazione dei paesaggi alpini.

Questo nuovo progetto "promuove un ulteriore livello di lettura e intende osservare le normali modalità di utilizzo e sfruttamento dei territori che testimoniano la relazione dialettica ed evolutiva tra l'uomo e l'ambiente in cui vive", spiega Alberto Winterle, presidente Associazione Aaa. La mostra sarà allestita al Forte di Bard (Aosta), al Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore (Belluno), Waaghaus-Casa della Pesa (Bolzano), al Chiostro di San Francesco (Cuneo), al Museo del Paesaggio sede di Casa Ceretti (Verbania), al Palazzo Pretorio (Sondrio), alle Gallerie di Piedicastello (Trento), al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo (Torino), al Palazzo Veneziano, Malborghetto (Udine) e a Villa Virginia, Varallo (Vercelli). (ANSA).