Elezioni: Ronzulli (Fi), in Vda unità cdx dopo voto

"L'affermazione del centrodestra alle elezioni regionali darà un nuovo colpo a questo governo di sinistra nato da un inciucio di palazzo. Purtroppo in Valle d'Aosta la Lega non è in coalizione, ma siamo certi che non appena insediato il nuovo Consiglio regionale confermeremo quell'unità che in tutti gli ultimi appuntamenti elettorali ha reso evidente che la maggioranza degli italiani è di centrodestra. La data del 20 e 21 settembre è quindi fondamentale per mettere all'angolo il governo Pd-Movimento 5 Stelle, l'esecutivo dell'assistenzialismo e non del lavoro e delle imprese". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una manifestazione del centrodestra ad Aosta in vista del prossimo appuntamento elettorale.

"Le gravi condizioni dell'Italia - ha aggiunto - sono il frutto dell'incapacità di questo governo che prima va a casa meglio è e il risultato di questa tornata elettorale sarà fondamentale, potrebbe essere decisivo. Agli amici della Valle D'Aosta dico: attenzione perché autonomia, che va preservata, non significa isolamento".