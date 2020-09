Coronavirus: in Valle d'Aosta salgono a 36 i casi positivi

Cresce ancora il numero di contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi sono 36 (quattro in più rispetto a ieri), di cui tre ricoverati all'ospedale Parini e gli altri 33 in isolamento domiciliare. Il dato si legge nel bollettino del Ministero della Sanità dedicato all'emergenza Covid. Il numero dei contagiati in Valle d'Aosta corrisponde a quello del 13 marzo scorso, all'inizio della fase più delicata della pandemia. I guariti sono 1.065, i morti 146 e i casi totali salgono a 1.247. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 132 tamponi nella regione alpina (complessivamente sono stati 25.341).