Fuga di gas in abitazione La Salle, ferita donna

Una donna è rimasta ferita a causa di un'esplosione in un immobile di La Salle provocata da una fuga di gas. E' avvenuto poco prima delle 13 in frazione Chez Les Rosset. L'abitazione coinvolta dalla deflagrazione fa parte di un complesso di 12 appartamenti, che sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'area è stata quindi messa in sicurezza. La donna è stata condotta in ospedale. Da accertare le cause dell'esplosione.