Elezioni: Union valdotaine lavora ancora su lista

Sono 23 per ora i candidati dell'Union valdotaine per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo. La lista è stata portata ieri all'esame dal Conseil fédéral del Mouvement. "Anche se non arriveremo a 35 - commenta Erik Lavevaz, presidente Uv - l'elenco sarà integrato da altri candidati su cui è in corso una valutazione. Inoltre stiamo cercando di dare una rappresentanza a tutte le zone della regione".