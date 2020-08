Ferrovie: servizio gratuito in Valle d'Aosta per tutto 2020

Sono state approvate le modalità attuative per la gratuità del servizio ferroviario dal primo giugno al 31 dicembre 2020. Lo comunica l'assessorato regionale dei trasporti, precisando che "i cittadini residenti in Valle d'Aosta potranno richiedere il rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati". Le domande potranno essere presentate a partire dal 17 agosto "su apposito modulo da inviare unitamente ai biglietti ferroviari di cui si intende chiedere il rimborso e agli altri documenti richiesti". "È in fase di sviluppo - si legge in una nota - la procedura per l'invio tramite la piattaforma regionale, implementata da Inva SpA, dedicata alle Misure di sostegno regionali Covid-19". "La nostra volontà - spiega l'assessore Luigi Bertschy - è di aiutare le famiglie e i lavoratori a sostenere i costi del trasporto e di riavvicinare l'utenza all'utilizzo dei mezzi pubblici, a seguito dell'epidemia di Covid-19. La gratuità del trasporto ferroviario per la tratta Aosta-Torino va a completare il quadro di azioni già messe in campo per garantire mezzi pubblici sicuri e gratuiti ai cittadini valdostani, sia su gomma sia su ferro".