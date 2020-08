Fase 3:Rete civica,Giunta chiarisca no esclusi da contributi

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Il contributo regionale a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi "spetta a tutti quelli che hanno avuto perdite significative di fatturato ed è compito della Giunta regionale chiarire che non ci saranno esclusi e che tutti gli aventi diritto avranno il contributo, se necessario anche con integrazioni del fondo già previsto". Lo scrive in una nota Rete civica Valle d'Aosta, evidenziando la "assurda disposizione, che Rete Civica ha inutilmente chiesto di modificare, e che prevede una evasione delle domande in ordine cronologico limitatamente alle disponibilità finanziarie". "Cosa che indurrà - aggiunge Rete civica - a una corsa iniziale alla presentazione delle domande e a disguidi che si potevano e dovevano evitare". (ANSA).