Un nuovo caso positivo di coronavirus si è registrato in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute. In totale, gli attuali contagianti nella regione sono 15, di cui 5 ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta e gli altri 10 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i malati Covid sono stati 1.217 a fronte di 16.161 casi testati. Il deceduti sono stati 146.