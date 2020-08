Musica: Settimana Vivaldiana fa tappa in Valle d'Aosta

Fa tappa in Valle d'Aosta la Settimana Vivaldiana Nazionale, ideata ed organizzata dall' Associazione Musicale "Antonio Vivaldi" e giunta quest'anno alla quinta edizione. L'evento è in programma il 23 agosto alle 21 nel Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent (ingresso libero). E' prevista la presentazione del volume "Il Prete all'Opera! Antonio Vivaldi. Il Teatro e i Teatri a Venezia tra XVII e XVIII secolo" a cura di Roberto Allegro e Vittoria Aicardi, seguirà il concerto "Antonio Vivaldi. Sinfonie e Ouvertures da I Drammi per Musica" con l'Orchestra da Camera Italiana "Antonio Vivaldi" (direttore al cembalo Roberto Allegro).

La Settimana Vivaldiana è una manifestazione di rilevanza internazionale che si propone la valorizzazione del grande patrimonio artistico-musicale legato alla figura del celebre musicista attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica e l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.