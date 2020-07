Precipita aereo turismo su Alpi svizzere, 4 morti

Un piccolo aereo da turismo è precipitato oggi sulle Alpi svizzere causando la morte delle quattro persone che erano a bordo. L'incidente è avvenuto alle 12.25 nella zona di Gletscherspitze nel comune di Blatten, nell'alto Cantone Vallese. I deceduti - secondo quanto ha riferito la polizia cantonale - sono due svizzeri di 66 e 50 anni e due austriaci di 50 e 46 ani, di cui non sono state rese note le generalità.



L'aereo da turismo - secondo quanto riferisce la polizia cantonale del Vallese - era decollato nella mattinata di oggi dall'aerodromo di Reichenbach, località del Canton di Berna, dove sarebbe dovuto rientrare in giornata. L'allarme è giunto alla Centrale di soccorso cantonale alle 12.25: il testimone ha riferito che dall'aereo usciva del fumo. I soccorritori sono stati trasportati in elicottero dalla Air Zermatt, ma al loro arrivo i quattro passeggeri erano già deceduti. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.