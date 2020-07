Fase 3: Raffaele Rocco coordinerà interventi scuole Vda

Sarà il dirigente regionale Raffaele Rocco, responsabile del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, a coordinare gli interventi di edilizia scolastica negli istituti superiori della Valle d'Aosta in vista della riapertura del 14 settembre. E' quanto stabilisce un'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Renzo Testolin.

Recependo la normativa nazionale che assegna le funzioni di commissario ai presidenti di Provincia, viene previsto che sia lo stesso Testolin a svolgere tale ruolo, delegando a Rocco l'incarico di 'soggetto attuatore'.

Tra i dossier di sua competenza quello riguardante la realizzazione di 41 nuove aule per il Liceo Scientifico di Aosta Edouard Berard e gli interventi, di minore entità, nei vari istituti regionali per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

La ricognizione dei lavori nelle scuole dell'infanzia e primarie, di competenza dei Comuni, è stata invece oggetto di una riunione convocata ieri dall'assessora all'istruzione Chantal Certan cui hanno partecipato i rappresentanti delle Unités des communes, i sindaci e i dirigenti scolastici.