Ambiente, i cinque sensi tema di Giroparchi Trail 2020

I "cinque sensi" è il tema di Giroparchi Nature Trail 2020, trekking naturalistico in lingua inglese alla scoperta della Val di Rhêmes. Promossa da Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, l'iniziativa è giunta all'ottava edizione.

"Allertando occhi, naso, orecchie e tatto - si legge in una nota - i partecipanti scopriranno con percorsi circolari dal dislivello e tempi di percorrenza mai banali, il vallone dell'Entrelor e l'alpe Chausettaz, per poi soffermarsi ai piedi della Granta Parey, prima con l'arrivo e il pernotto al Rifugio Benevolo e poi con l'Anello del Truc de Tsantelèina. Ogni giornata sarà animata da attività in lingua inglese dedicate a uno dei cinque sensi e spiegazioni su flora e fauna da parte della guida naturalistica che accompagnerà il gruppo".

Destinato prioritariamente ai residenti dei sette Comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso (Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve), il trekking darà la possibilità a trenta ragazzi tra gli 11 e i 14 anni di scoprire e capire le meraviglie del territorio in cui vivono, il tutto accrescendo la loro conoscenza della lingua inglese grazie alla presenza di un insegnante madrelingua che li accompagnerà durante l'escursione.

I due turni si terranno dal 3 al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto, con 15 ragazzi ciascun turno.