Giustizia: pm Menichetti presto in servizio a Genova

Il pubblico ministero Eugenia Menichetti, alla procura di Aosta dall'aprile 2015, terminerà il suo incarico nel capoluogo valdostano il prossimo 10 luglio, per prendere poi servizio alla procura di Genova. Al suo posto, al secondo piano di palazzo di giustizia di via Ollietti, è atteso a novembre il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi, di 32 anni, magistrato di prima nomina originario di Napoli.

Per Menichetti è un 'rientro a casa', dopo essersi occupata in Valle d'Aosta, tra l'altro, delle inchieste sul Casinò di Saint-Vincent (la presunta truffa alla Regione Valle d'Aosta per i 140 milioni di euro di finanziamenti pubblici e, insieme al collega Luca Ceccanti, l'ipotizzata bancarotta fraudolenta) ma anche della discarica di Pompiod e della Cogne acciai speciali.