Fase 3: FI e FdI, becero baratto su ddl 60

"Sul disegno di legge 60 è in atto un becero baratto politico-amministrativo"- Lo scrivono, in una nota, i coordinamenti regionali di Forza Italia e di Fratelli d'Italia in merito al ddl per l'assestamento al bilancio di previsione per il 2020, che contiene misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

"Abbiamo accolto l'invito al dialogo, ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo cercato di trovare una sintesi tra le diverse posizioni - proseguono - ma, di fronte al becero baratto politico-amministrativo messo in atto in questi giorni, noi dichiariamo con forza che il nostro voto non è in alcun modo in vendita".

"Ci eravamo chiaramente dichiarati contrari al testo predisposto dal governo - aggiungono - perché non potevamo condividerne la filosofia del dare poco a tanti (nemmeno a tutti!). Il testo che sta prendendo corpo in queste ore, ancora più distante dalla nostra visione poiché è un mero frutto di compromessi politici dell'ultimo minuto. Il mercanteggiamento, degno del peggior suk arabo, sottrae inoltre ai Comuni valdostani delle risorse che erano per noi fondamentali per gli investimenti a favore del rilancio dell'economia sui nostri territori. Ancora una volta, chi sbandiera l'autonomia della nostra regione, poi la mortifica con azioni come quella messa in atto in queste ore".

Infine i coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia concludono dicendo che " la nostra rappresentante, con senso di responsabilità, voterà a favore dell'iscrizione del nuovo testo poiché vi è la necessità di avere l'unanimità dell'aula e noi, in nessun modo, vogliamo rallentare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge. Ma il nostro voto sulla legge nel suo complesso sarà assolutamente negativo perchè non solo si poteva, ma si doveva fare prima, fare di più e fare meglio".