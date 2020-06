Incidenti montagna:cade in crepaccio,vicini a recupero corpo

Sono riprese stamane le operazioni di recupero di Daniele Catorci, di 27 anni, di Macerata, l'alpinista caduto in un crepaccio sotto la parete nord del Gran Paradiso alle prime ore di sabato 27 giugno, a circa 3.400 metri di quota. I soccorritori si stanno avvicinando al punto in cui si vede il suo zaino. Le prossime ore saranno quindi decisive per l'intervento, condotto dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Le speranze di recuperare l'uomo ancora in vita - fanno sapere i soccorritori - sono praticamente nulle. Catorci procedeva dietro all'amico con cui avrebbe dovuto scalare il Gran Paradiso quando un ponte di neve gli è crollato sotto i piedi, facendolo precipitare in un crepaccio per circa 30 metri.