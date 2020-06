Autostrade: Tar Vda, no ad aumenti su A5 nel 2020

Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto i ricorsi con cui la Società autostrade valdostane (che gestisce la tratta di A5 Quincinetto-Aosta) e la Raccordo autostradale Valle d'Aosta (Aosta-Monte Bianco) chiedevano un incremento delle tariffe per il 2020. I ricorsi erano stati presentati dopo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 31 dicembre 2019, aveva comunicato a entrambe le società che l'adeguamento tariffario per il 2020 sarebbe stato "pari allo 0,00 per cento".